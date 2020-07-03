محلل سياسي: أميركا لن تخرج من العراق قبل اجراء الانتخابات المبكرة لهذا الهدف

2020/07/03 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد رأى المحلل السياسي كامل البياتي، ان الجانب الأميركي لن يخرج قواته من العراق قبل اجراء الانتخابات المبكرة وضمان حصول عملائه على السلطة في العراق، لافتا الى ان واشنطن وجدت ان عهد الحكم الحالي هو الاوفر لاعادة عملائها للعراق من المطلوبين والقتلة.وقال البياتي، ان “واشنطن كانت تنتظر هذه الفرصة وقد اتيحت لها، حيث […]

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