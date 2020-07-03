2020/07/03 | 10:07 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السكوت مقابل مساعدات اقتصادية.. جهات مقربة من حكومة الاقليم تقدم المعلومات لتركيا وتشكك ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 10:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

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