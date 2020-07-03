المالية النيابية توضح أسباب تأخر صرف الرواتب

2020/07/03 | 10:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص أوضحت اللجنة المالية النيابية، أسباب صرف رواتب الموظفين، مؤكدة ان قانون الاقتراض والإجراءات التي تبعته تسببت في تأخر الصرف.وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لاتوجد لديها سيولة نقدية لصرفها كرواتب للموظفين، حيث لم تكن في الخزينة المالية غير 3 ترليونات دينار”.وأضاف ان “ العراق يعتمد على النفط […]

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