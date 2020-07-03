بنزيمة مطلوب للمحاكمة بقضية الشريط الإباحي

2020/07/03 | 10:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادت قضية الشريط الجنسي الذي تسبب بإبعاد نجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة عن المنتخب الفرنسي منذ ديسمبر 2015، إلى الواجهة بعدما طالب الادعاء العام في فرساي بمحاكمة اللاعب بتهمة “التواطؤ في محاولة ابتزاز” زميله السابق في منتخب “الديوك” ماتيو فالبوينا.ويُشتَبَه في أن بنزيمة حض فالبوينا على الدفع للمبتزين الذين هددوا بالكشف عن فيديو […]

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