طقس الايام الاربع المقبلة: حظر تجوال صيفي وارتفاع “هائل” بدرجات الحرارة ونصائح محددة خارج المنازل

2020/07/03 | 11:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة تلقته “يس عراق”، ان “طقس غد السبت سيكون في عموم مناطق البلاد، مشمساً حاراً مع ارتفاع الحرارة بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية من دون تغيير في المنطقة الشمالية”، مشيراً الى ان “درجات الحرارة العظمى في […]

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