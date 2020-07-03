الصحة تعلن وصول مواد واجهزة طبية من الصحة العالمية إلى بغداد

2020/07/03 | 11:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، وصول مواد وأجهزة طبية من منظمة الصحة العالمية ودفعة طوارئ لعقود تخص أجهزة الانعاش الرئوي.وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”شحنة مساهمة وصلت من منظمة الصحة العالمية تحتوي على 200 جهاز مولد أوكسجين وكذلك 80 ألفاً من […]

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