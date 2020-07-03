الجبوري: صندوق إعمار المناطق المحررة مهم ولا يمكن الاستغناء عنه

2020/07/03 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، أن صندوق إعمار المناطق المحررة مهم ولا يمكن الاستغناء عنه.

وقال الجبوري في تصريح، إن السياسة التي يتبعها الصندوق هي اختيار وتنفيذ المشاريع التي تستند إلى معايير عالمية وتلائم متطلبات المجتمع في المناطق المتضررة بشكل أساس، مضيفا أن أهالي المناطق المحررة يتطلعون لما سيقدمه الصندوق لهم من البنى التحتية وإعمار منازلهم التي تعرضت للخراب نتيجة الأعمال الإرهابية.

وأشار الجبوري إلى وجود ثلاث نواحي تضررت بشكل كبير في محافظة ديالى والتي لم يتم استكمال إجراءات إعمارها حتى الآن، إضافة إلى المحافظات الأخرى التي دمرها الإرهاب.

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