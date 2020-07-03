عجزٌ مالي يُهدد رواتب الموظفين في العراق.. أزمة متجددة

2020/07/03 | 11:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات حتى مع إعلان #الحكومة_العراقية برئاسة #مصطفى_الكاظمي سلسلة من التطمينات المرتبطة برواتب الموظفين والمتقاعدين، يستمر أعضاء #البرلمان_العراقي بالتأكيد على أن الأزمة الاقتصادية في البلاد لم تنته.وكشف عضو اللجنة المالية في #مجلس_النواب أحمد الصفار، حجم…

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