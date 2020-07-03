الأمم المتحدة تعين ممثلاً جديداً لها في العراق

2020/07/03 | 11:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين نائبةً جديدة لممثله الخاص في بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي ومنسقة مقيمة للشؤون الإنسانية.

وقال غوتيريش في بيان رسمي، إن الممثلة الجديدة ألمانية الجنسية وستكون خلفا لسابقتها الإسبانية والتي تقاعدت من الأمم المتحدة في شهر أيار الماضي، مشيرا إلى أن الممثلة رفدت الأمم المتحدة بأكثر من ثلاثة عقودٍ من الخبرة العالمية في قضايا الهجرة واللاجئين، وتنسيق استجابات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية، إضافة لعملها قائمةً بأعمال المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي لأوروبا وآسيا الوسطى في تركيا.

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