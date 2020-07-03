قلق اميركي – ياباني من تواجد بكين في بحر الصين

2020/07/03 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت اليابان، الصين بأن تبعد على الفور سفن الدورية والحراسة التابعة لها من المنطقة، التي تعتبرها طوكيو من مياهها الإقليمية قبالة جزر سينكاكو (دياويو) في بحر الصين الشرقي.وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني يوشيهايد سوجا، في مؤتمر صحفي: “نطالب بوقف محاولات الاقتراب من الجزر وسحب السفن على الفور من مياهنا الإقليمية”.وأضاف المسؤول الياباني: “سترد الحكومة […]

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