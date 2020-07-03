العلماء يصنعون كاميرا موبايل خارقة من عيون الأسماك

2020/07/03 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام فريق من الباحثين المنتسبين إلى مؤسسات مشتركة من كوريا الجنوبية وأمريكا بتصميم كاميرا صغيرة واسعة النطاق تعتمد على هيكل وعدسات مستوحاة من عيون الأسماك.وقام الباحثون بدراسة العيون المائية بهدف تحسين وتطوير كاميرات صغيرة وخفيفة تتمتع بمجال رؤية واسعة مشابهة لأعين الأسماك.ويواصل مطورو الهواتف الذكية إجراء المزيد من الأبحاث حول الميزات الجديدة التي تتمتع بها […]

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