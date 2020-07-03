انتحار لاعبة كورية بسبب إساءات طاقم التدريب

2020/07/03 | 11:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أقدمت لاعبة الترياثلون تشوي سوك-هيون على الانتحار لإنهاء سنوات من الاساءات البدنية واللفظية من طاقم التدريب وتجاهل شكاواها من السلطات الرياضية في كوريا الجنوبية، وفقا للتقارير.ووجدت تشوي البالغة 22 عاما الفائزة بالميدالية البرونزية في فئة الناشئات في بطولة الترياثلون الآسيوية عام 2015 في تايبيه، جثة هامدة في مهاجع فريقها في بوسان الشهر الماضي.ويظهر […]

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