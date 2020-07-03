2020/07/03 | 11:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد وزاري عراقي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني ملفات تجارية وصناعية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 11:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد وزاري عراقي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني ملفات تجارية وصناعية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد وزاري عراقي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني ملفات تجارية وصناعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).