وفد وزاري عراقي يبحث مع رئيس الوزراء اللبناني ملفات تجارية وصناعية

2020/07/03 | 11:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وفد وزاري عراقي رفيع المستوى ،ضمَّ وزراء النفط والتجارة والزراعة مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ملفات تجارية وصناعية.

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