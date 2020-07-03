سعد لمجرد يسعى ليكون ممثلا

2020/07/03 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن حلمه المنتظر عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام، بعد أن أعلن منذ ساعات عن موعد إطلاق أغنيته الجديدة “عدى الكلام”، التي يطل باللهجة المصرية لأول مرة من خلالها.ونشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الشخصي على الانستغرام، مقطع فيديو قصير معلقاً عليه بأنه سيكون ممثلاً في يوماً ما، […]

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