المكسيك تسجل أعلى زيادة يومية في إصابات كورونا

2020/07/03 | 11:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أظهرت بيانات لوزارة الصحة في المكسيك، امس الخميس، تسجيل 6741 إصابة جديدة بفيروس ،في رقم قياسي جديد لعدد الإصابات اليومية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 238 ألفا و511 حالة.ودفعت الإصابات الجديدة المكسيك لتتجاوز إيران وتحتل المركز العاشر بين أكثر الدول من حيث عدد الإصابات وفقا لإحصاء أعدته رويترز.وزاد عدد الوفيات في المكسيك […]

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