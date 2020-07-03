استقالة رئيس وزراء فرنسا

2020/07/03 | 11:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن قصر الرئاسة الفرنسية “الإليزيه” عن تقدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، اليوم الجمعة، باستقالته للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها.وستواصل الحكومة الحالية تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة.يذكر أن فيليب يتولى هذا المنصب منذ انتخاب ماكرون رئيساً عام 2017.من جهته، قال ماكرون، أمس الخميس، في مقابلة صحافية، إنه ينوي رسم “مسار […]

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