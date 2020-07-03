كورونا والعقوبات

2020/07/03 | 12:05 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقليص المخصصات المالية أثّر على عمليات الجماعات المسلحة ويضطرها للبحث عن مصادر تمويل بديلة - صورة ارشيفية

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