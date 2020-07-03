مباحثات رسمية .. النفط العراقي مقابل المنتجات اللبنانية

2020/07/03 | 12:06 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت وسائل اعلام لبنانية يوم الجمعة ان رئيس حكومتها حسان دياب التقى وفدا وزاريا عراقيا يضم وزراء الزراعة والتربية والنفط والصناعة.

وقالت تلك الوسائل ان الجانبين بحثا التبادل بين البلدين باستيراد النفط العراقي مقابل استيراد العراق للمنتجات اللبنانية الصناعية والزراعية وغيرها.

وكان مصدر في وزارة الصناعة العراقية قد ابلغ امس الخميس شفق نيوز بزيارة الوفد التي تنصب على ابرام اتفاق مع لبنان بشأن استيراد المنتجات الزراعية والصناعية مقابل النفط العراقي.

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