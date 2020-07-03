2020/07/03 | 12:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد من كلاء الإخراج الگمركي يطالبون بإتباع القوانين الخاصة بعمل الإخراج والإعفاء من رسوم التجديد والنقل المرتفعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 12:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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