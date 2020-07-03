فنان تشكيلي يُسخّر لوحاته للوقاية من كورونا في ميسان

2020/07/03 | 12:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سخَّر الفنان التشيكلي صباح شغيت أغلب لوحاته ضمن حملة الوعي للوقاية من فايروس كورونا.

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