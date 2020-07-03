 الإدارة الذاتية: قرارات قريبة لدعم الأفران ورفع رواتب العاملين فيها

2020/07/03 | 12:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الرئيسة المشتركة لهيئة الاقتصاد في #الإدارة_الذاتية “أمل خزيم”، أن خلية الأزمة الاقتصادية، ستتخذ قريباً جملة من القرارات لدعم الأفران في مناطق شمال وشرق #سوريا، بما فيها تقديم الدعم لعمال الأفران الحكومية من ناحية الرواتب.…

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