الصناعة: وضعنا خططاً لتفعيل المصانع المتوقفة والمختصة بإنتاج المواد الطبية

2020/07/03 | 12:19 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، تفاصيل خططها للنهوض بالصناعة المحلية ،من خلال تفعيل المصانع المتوقفة، في...

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