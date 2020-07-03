بعد التعثر المستمر.. برشلونة يقترب من إقالة سيتين وتشافي قريباً من تدريب النادي

2020/07/03 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية عن اقتراب إقالة المدرب كيكي سيتين من تدريب برشلونة.

ولم ينجح سيتين في تحسين وضع برشلونة في المنافسة على البطولات هذا الموسم، بعد تولي تدريب الفريق خلفا للمقال إرنيستو فالفيردي.

وبات برشلونة قريبا من خسارة لقب الليغا، بعد التأخر بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد المتصدر مع تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.

وودع البرسا بالفعل منافسات كأس ملك إسبانيا من ربع النهائي مع سيتين، ليكون خسر 3 بطولات حتى الآن هذا الموسم، بعد توديع السوبر المحلي في جدة مطلع العام الحالي مع فالفيردي.

وكشفت "موندو ديبورتيفو" أن:" تشافي وافق على تولي تدريب برشلونة في نهاية هذا الموسم، بعد أن يتم إعفاء سيتين من مهامه".

وتوصل أسطورة البرسا لاتفاق مع النادي بعد وصول عرض من الرئيس جوسيب بارتوميو، والذي سيدعم تشافي وتشكيلته بقوة في الموسم المقبل.

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الشوط الاول ورغم ت

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