الكشف عن تفاصيل زيارة الوفد العراقي إلى بيروت ولقاء رئيس الحكومة اللبنانية

2020/07/03 | 12:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

بحث وفد وزاري عراقي رفيع المستوى، الجمعة (03 تموز 2020)، ضمَّ وزراء النفط والتجارة والزراعة مع رئ...





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