بعد تجاوزها اكثر من نصف مليون طن،، التجارة توقف استلام حنطة صلاح الدين وتعلن الاسباب

2020/07/03 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أيقاف التسويق في عدد من مراكز التسويق التابعة لفرع شركة تجارة الحبوب في محافظة صلاح الدين وكميات الحنطة المستلمة في جميع المراكز التسويقية تجاوزت ال ٦٠٠ الف طن.وذكر بيان للوزارة رصدته “يس عراق”، أن “أجمالي كميات الحنطة المسوقة من قبل الفلاحين […]

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