بالفيديو،، الصناعة ترد على “أزمة الاوكسجين”: لم نتلق أية أموال،، وسلطات النجف تقطع الطريق امام جنائز ضحايا كورونا

2020/07/03 | 12:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: كشفت وزارة الصناعة والمعادن، الجمعة، عن عدم تلقيها أية أموال مستحقة الدفع على وزارة الصحة بعد توريد كميات جديدة من الاوكسجين خلال ازمة الشحة الحالية بعد ارتفاع اصابات كورونا في البلاد وتزايد الوفيات وقال مدير الدائرة الفنية في الوزارة ناصر ادريس الحسيني في حديث للوكالة الرسمية إن “الوزارة وضعت خططاً للنهوض بالصناعة […]

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