الطائرات التركية تقصف قرية ومرتفعات في اقليم كوردستان

2020/07/03 | 12:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شنّت المقاتلات الحربية التركية يوم الجمعة ضربات جوية استهدفت به قرية ومرتفعات جبلية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

افاد زيرفان موسى مدير ناحية دركار الحدودية مع تركيا لوكالة شفق نيوز، ان القصف الجوي التركي استهدف وادي باجواني وكذلك اطلقت المقاتلات 3 صواريخ على قرية ستفلاني.

وعلى صعيد مواز قال شهود عيان ان جبل كورزار المطل على ناحية شيلادزي وايضا سلسلة جبل لينك شمال ناحية ديرلوك تعرضتا الى قصف جوي من قبل الطائرات التركية صباح اليوم .

وتقصف الطائرات والمدفعية التركية بكثافة مناطق حدودية في إقليم كوردستان منذ 21 حزيران، في هجمات تقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وأدت الهجمات إلى خسائر بشرية ومادية في القرى الحدودية داخل إقليم كوردستان، الأمر الذي أثار استنكار حكومة الإقليم واستدعاء الحكومة العراقية سفير تركيا لدى بغداد لأكثر من مرة.

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