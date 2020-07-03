تموز يبدأ أولى

2020/07/03 | 12:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتنتظر البلاد أسبوعًا من الطقس الساخن المرهق، إذ من المتوقع أن تكسر درجات الحرارة حاجز نصف درجة الغليان.

توقع متنبئ جوي أن تشهد البلاد أسبوعًا مرهقًا تصل فيه درجات الحرارة إلى 50 مئوية

وقال المتنبئ الجوي مصطفى القيسي في تدوينة، 3 تموز/يوليو، إن "موجة حر مرهقة وشديدة ستضرب البلاد، خاصة في مناطق الوسط والجنوب والحرارة حيث تلامس درجات الحرارة 50 درجة مئوية"، مبينًا أن "الموجة المرهقة تبدأ الجمعة 3 تموز/يوليو، وتستمر لمدة أسبوع".

وتوقع القيسي، أن تصل الحرارة في مناطق شمال البلاد الى (44°-46°)، وتكون في وسط وغرب البلاد ما بين (47° - 48°)، موضحًا أن "الحرارة ستكون عالية جدًا في جنوب البلاد وخاصة البصرة حيث من المتوقع أن تسجل درجات تتراوح بين ( 48°- 50°)".

كما توقع المتنبئ، أن تشهد الأيام القادمة خلال موجة الحر، نشاط في الرياح الشمالية الغربية أو الجنوبية الشرقية (الشرجي)، فيما قدم بعض النصائح لتجاوز الموجة الساخنة، من بينها:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في أوقات الذروة.

شرب كميات كبيرة من السوائل وعدم الاعتماد على الإحساس بالظمأ من أجل الشرب.

عدم تناول المشروبات التي تحتوي الكافيين أو السكر لأنها تؤدي إلى فقدان السوائل من الجسم.

ارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

ارتداء القبعات والنظارات الشمسية خاصة للأشخاص العاملين في القطاع الإنشائي أو الزراعة والذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

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