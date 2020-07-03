هيئة المنافذ: ضبط حاويتين محملتين بـ(غذاء طفل) بدون شهادة مطابقة وفحص في ام قصر

2020/07/03 | 12:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة اعلنت هيئة المنافذ الحدودية ،اليوم الجمعة، ضبط حاويتين محملتين (غذاء طفل) بدون شهادة مطابقة وفحص في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقالت الهيئة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه”تم ضبط حاويتين حجم (40) قدم محملتين بمادة (غذاء طفل) المنشأ اسباني مخالفة للضوابط والتعليمات بعد إنجاز معاملتها الجمركية من قبل مركز جمرك […]

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