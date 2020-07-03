نفط الوسط يعلن طاقمه التدريبي لموسم 2021

2020/07/03 | 12:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط، عن الطاقم التدريبي الجديد الذي سيقود الفريق، الموسم المقبل بقيادة المدرب جمال علي.وقال مشرف الفريق، فراس بحر العلوم، في بيان تلقته ومالة/ المعلومة/ إن “الهيئة الإدارية تعاقدت رسميًا مع الطاقم الفني المؤلف من جمال علي مدربا، ويساعده المدرب الشاب لؤي صلاح، ونوري عبد زيد مدربًا لحراس […]

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