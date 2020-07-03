خسائر جديدة تُقدر بـ500 مليون دولار يلحقها الوباء بقطاع في اقليم كوردستان

2020/07/03 | 12:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت هيئة السياحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة ان نسبة اقبال السائحين على اقليم كوردستان انخفضت عما كانت عليه في السابق جراء تفشي فيروس كورونا مما الحق ضررا في هذا القطاع يُقدر بـ500 مليون دولار امريكي.

وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستيي "خلال الاشهر الستة من العام الماضي زار الاقليم مليون و850 الف سائح"، مردفا بالقول ان ما معدله 80% من ذلك العدد انخفض هذا العام.

واضاف ان الخسائر المادية خلال النصف الاول من هذا العام مقارنة مع العام الفائت تُقدر بنصف مليار دولار لحقت بالتجارة ومرافق السياحية في الاقليم.

وفرضت السلطات في الاقليم مع تفشي ظهور جائحة كورونا اجراءات مشددة تمثلت بإيقاف التنقل بين محافظتها وباقي المحافظات العراقية.

وخففت بعض الحكومات المحلية في محافظات الاقليم من الاجراءات وسمحت للسكان حصرا بزيارة الاماكن السياحية شريطة الالتزام بالاجراءات والتدابير الوقائية من قبل مرتادي تلك الاماكن، وكذلك القائمين على المرافق السياحية.

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