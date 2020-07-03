وفاة عميد بالدفاع المدني نتيجة اصابته بفيروس كورونا

2020/07/03 | 12:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أفاد مصدر طبي، اليوم الجمعة، بوفاة عميد في إدارة الدفاع المدني بجانب الكرخ من العاصمة بغداد.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، إن "العميد حسن احمد مدير ادارة دفاع مدني بغداد الكرخ، توفي اليوم نتيجة اصابته بفيروس كورونا".

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