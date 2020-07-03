وزير سابق يتحسر: كل الجهود تكاتفت لإسقاط حكومة عبد المهدي رغم الأداء المتميز

2020/07/03 | 12:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، ان حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي حكومة توافقية جرى العمل على اسقاطها قبل ان تكمل عامها الاول.الخطيب كان قد علق على خطاب للكاظمي في تغريدة بحسابه الرسمي في تويتر، حيث كان الاخير يقول بأن حكومته هي حكومة توافق وتكاتف.وتابع وزير الكهرباء السابق، […]

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