الاتصالات والإعلام النيابية: القضاء على تهريب سعات الإنترنت يتطلب تعاون جميع الجهات

2020/07/03 | 12:48 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت لجنة الاتصالات والإعلام النيابية أن القضاء على تهريب سعات الانترنت مرهون بشرطين، مشيرة إلى أن عمليات التهريب موجودة في أغلب منافذ العراق البرية والبحرية.

وقالت عضو اللجنة هدى سجاد في بيان، إن شرطي القضاء على تهريب الانترنت هما وجود برنامج لوزير الاتصالات، ودعم حكومي شديد، مضيفة أن منع التهريب مهم لأمن المنطقة وأمن العراق الداخلي، إضافة إلى تحقيق إيرادات كبيرة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ودعت سجاد إلى ضرورة وجود تعاون من جميع الجهات ودعم من رئيس الوزراء وتعظيم إيرادات الدولة بشكل طبيعي.

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