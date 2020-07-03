كورونا حول العالم في حصيلة جديدة.. تراجع في الاصابات وارتفاع بالوفيات

2020/07/03 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا بالعالم تراجع من 217 ألفا أمس إلى 174 ألفا اليوم الجمعة، فيما بلغ إجمالي الاصابات المؤكدة 10.869.700.وحسب عداد الجامعة التي تعنى بمتابعة الوباء في العالم، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 521.289، بينما تماثل للشفاء ما مجموعه اكثر من 5 ملايين و756 ألف شخص.وفي قائمة […]

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