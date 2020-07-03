وفاة عميد بالدفاع المدني اثر اصابته بكورونا

2020/07/03 | 12:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن عميد في الدفاع المدني توفي اثر اصابته بفايروس كورونا.وقال المصدر، ان “العميد حسن احمد مدير ادارة دفاع مدني بغداد الكرخ توفي صباح اليوم نتيجة اصابته ب‍فيروس كورونا”.واضاف، ان “ذلك جاء بعد تدهور حالته الصحية”.انتهى2

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