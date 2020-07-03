الذهب يستقر في نطاق ضيق

2020/07/03 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر الذهب ليتداول في نطاق ضيق قدره خمسة دولارات، اليوم الجمعة، إذ طغت مخاوف بشأن الارتفاع العالمي في الإصابات بفيروس كورونا، واستمرار توتر تجاري بين الولايات المتحدة والصين، على بيانات أمريكية قوية للوظائف.ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية، ليستقر عند 1775.35 دولار للأوقية (الأونصة).والأسواق الأمريكية مغلقة، اليوم الجمعة، قبيل يوم الاستقلال، في […]

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