تفاصيل عن سجن عراقي توغل به كورونا واصاب متهمين اغلبهم بالأرهاب

2020/07/03 | 13:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مصادر طبية وامنية في محافظة ديالى يوم الجمعة تفاصيل وتطورات اصابة عدد من السجناء بفيروس كورونا في سجن قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وافاد مصدر أمني في تصريح لوكالة شفق نيوز، بأن ٦ موقوفين من أصل ٧٦ موقوفا تأكدتْ اصابتهم بكورونا ، ٥ منهم مودعين بتهمة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب والسادس جريمة قتل وقد تم عزلهم في قاعة مُفردة بالاتفاق مع مسؤول الموقف ومدير عام شرطة ديالى.

ونفى المصدر وجود سجن او سجناء في المقدادية كما يقول بعض الساسة في تغريداتهم ، وانما موقف في مديرية قسم شرطة المقدادية، مشيرا الى ان المودعين فيه هم متهمون وفق مواد مختلفة ولم يصدر بحقهم حكم قضائي لحد الان .

وكان سياسيون سنة قد اطلقوا دعوات خلال اليومين الماضيين طالبوا فيها رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باطلاق سراح السجناء وفق نظام الكفالة لحين انتهاء ازمة كورونا.

فيما اكد مصدر طبي في صحة ديالى لوكالة شفق نيوز، انه تم تنظيم طبلات علاجية و قُدمتْ لهم ذات العلاجات التي تُقدمها إلى الراقدين في ردهات الحجر الاخرى، وهم تحت المتابعة والرعاية الطبية على مدار الساعة .

واضاف المصدر ان الكوادر الصحية المختصة اجرت فحصا مختبريا للموقوفين كافة، وكانت نتائجهم سليمة، منوها الى انه تم تعفير الموقف من قبل فرق الصحة ، و تم توزيع الكمامات والقفازات لهم من قبل ادارة مستشفى المقدادية العام كاجراءات وقائية .

يذكر ان مصادر امنية اكدت في وقت سابق توغل فيروس كورونا الى سجن المقدادية واصابة اكثر من 15 سجينا بعضهم بحالة حرجة.

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