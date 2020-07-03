سيف سلمان ينضم لزاخو رسميا

2020/07/03 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي زاخو العراقي مع اللاعب الدولي السابق سيف سلمان لتمثيل الفريق في الموسم المقبل.وقال مصدر من داخل إدارة النادي، إن الإدارة أكملت التعاقد بشكل رسمي مع سيف سلمان، لاعب الطلبة السابق، ليكون أول صفقات الفريق للموسم المقبل.وأضاف، أن الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الشاب أحمد صلاح باشر في وضع قائمة من اللاعبين […]

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