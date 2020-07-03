هناك من انتظر سقوط دمشق ليلتفت إلى بغداد!

2020/07/03 | 13:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراقي الاسبق نوري المالكي، خلال مقابلة على قناة "افاق" العراقية مخططا حوّل ساحات الاعتصامات في العراق إلى معسكرات مدججة بالسلاح با...

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