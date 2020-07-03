هل كانت ثورة 1920 العراقية ثورة بالمعنى الحقيقي ؟ - جاسم محمد كاظم

2020/07/03 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جاسم_محمد_كاظم هل كانت ثورة 1920 العراقية ثورة بالمعنى الحقيقي ؟ يكثر هذه الأيام من قنوات السلطة العراقية الكلام والحديث عن ما يسمى ثورة العشرين التي حدثت ضد المحتل الانكليزي عام 1920.



والثورة بالتعريف السياسي والعسكري هي اللجوء إلى القوة المسلحة تحت قيادة واعية .وتحدد للثورة أهداف مرسومة متفق عليها إيذانا ببدء عصر جديد وانسلاخ عصر بائد .وهكذا سار ......





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