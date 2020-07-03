كهرباء ميسان تعلن نجاح تشغيل محطة الهادي الجديدة الثانوية وإدخالها للعمل

2020/07/03 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ميسان أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان، اليوم الجمعة، نجاح تشغيل محطة الهادي المتنقلة الجديدة الثانوية (٣٣ / ١١ ك.ف ) في مدينة العمارة تجريباً وإدخالها للعمل.وقال مدير الفرع سعد عبد الحسين يسر، أن”المحطة وضعت تحت الجهد في ( ٢٤ ) ساعة الماضية من أجل المباشرة بإدخالها للعمل بعد إنجاز جميع اعمال نصبها المدنية […]

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