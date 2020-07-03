نائب كردي يطالب بتوحيد صرف رواتب موظفي الاقليم عن طريق بغداد

2020/07/03 | 13:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ السليمانية..طالب النائب عن كتلة المستقبل الكردستانية النيابية سركوت شمس الدين، اليوم الجمعة، بتوحيد صرف رواتب موظفي الإقليم عن طريق حكومة المركز.وقال شمس الدين في تصريح لوكالة/المعلومة/، اننا “نؤيد مطالب المتظاهرين الذين يرغبون وبقوة ان تكون صرف رواتبهم عن طريق حكومة المركز لكوننا نثق ببغداد ونطالب بان تكون رواتب الموظفين من زاخو الى […]

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