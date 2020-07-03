نائب يتهم الحلبوسي والكعبي بخرق الدستور…ضربا القانون عرض الحائط

2020/07/03 | 13:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..اتهم النائب باسم خشان، الجمعة، رئيس مجلس النواب ونائبه الاول بخرق الدستور العراقي.وقال خشان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” ملف النواب الفائزين بالانتخابات والذين لهم الحق في تبوء مقاعدهم في مجلس النواب وفق قرار المحكمة الاتحادية لم يجري التفاعل مع حقوقهم من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي […]

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