العتبة الحسينية تطلق حملة لحث المتعافين على التبرع ببلازما الدم وإنقاذ المصابين بكورونا

2020/07/03 | 13:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن التبليغ والتعليم الديني في العتبة الحسينية المقدسة، الجمعة، إطلاق حملة لحث المتعافين من فيروس كورونا على التبرع ببلازما الدم لإنقاذ المصابين.وقال مسؤول التبليغ الشيخ فاهم الإبراهيمي لـ/المعلومة/، ان “الحملة التي انطلقت من محافظة البصرة تهدف الى إقناع الأشخاص المتعافين من فيروس كورونا للتبرع ببلازما الدم لعلاج المصابين حيث تمكنا بعد ١٠ […]

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