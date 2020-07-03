الرقابة الصحية بكربلاء تضبط مخزن لبيض المائدة منتهي الصلاحية

2020/07/03 | 13:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاءأعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة ،اليوم الجمعة، عن ضبط وإتلاف ( 10 ) أطنان من مادة بيض المائدة ” مُنتهي الصلاحية ” مخزونة في محل مُتخفي عن أنظار الرقابة الصحية.وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قطاع الحر أحمد ساجت العبودي، إن “إحدى فرقنا الرقابية الصحية وأثناء قيامها بجولة تفتيشية مُشتركة مع جهاز الأمن […]

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