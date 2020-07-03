قصف تركي جوي لمناطق في اقليم كردستان

2020/07/03 | 13:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- دهوك قصفت طائرات حربية تركية، اليوم الجمعة، منطقتي شيلادزي وهيتوتي التابعتين لمحافظة دهوك في اقليم كردستان العراق.وقال مصدر امني، إن “طائرات حربية تركية شنت غارات وبشكل مكثف منطقتي شيلادزي ومجمع هيتوتي وسفوح جبل (كورةزاريان) في محافظة دهوك”.وأضاف مراسلنا، أن “الخسائر لم تعرف الى الآن إن كانت فقط مادية أو بينها بشرية”.انتهى2

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