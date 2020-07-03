- شبكة واسب - فيلم يعكس جانب من التوترات الكوبية -الأمريكية - علي المسعود

2020/07/03 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود " شبكة واسب " فيلم يعكس جانب من التوترات الكوبية -الأمريكية FILM - WASP NETWORKعلي المسعود عملت وسائل الإعلام الكبرى في الولايات المتحدة على مدار الأعوام الستين الماضية وفق أهداف السياسة الخارجية الإمبريالية لإنشاء رواية مضللة ومنحازة ضد الثورة الكوبية .



الصحفي" كيث بولندر " يكشف في كتابه (الحرب ألاعلامية ضد كوبا) ، كيف أن الصحافة الوطنية الأمريكية صنعت تاريخاً معادياً لكوبا ، ......





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