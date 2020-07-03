الوطنية الديمقراطية ووحدة اليسار السياسية - لطفي حاتم

2020/07/03 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطفي_حاتم افضى انهيار نموذج التطور الاشتراكي الى سيادة وحدانية التطور الرأسمالي في النظم – السياسية- الاقتصادية لدول العالم.



وانطلاقاً من هيمنة وحدانية التطور الرأسمالي العالمية تنتصب امامنا حزمة من الأسئلة الفكرية الملحة أهمها— ماهي سمات البناء الاشتراكي القادم؟ ماهي طبيعة القوى الطبقية القائدة للتغير الاجتماعي؟ ما هو دور الحزب الاشتراكي في عملية الانتقال من التطور الرأسمالي الى نموذج التطور الاشتراكي.



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